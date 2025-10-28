Trevisani sentenzia su Spalletti | Se non viene messa una pezza la Juve diventa una cosa irriconoscibile Per lui viene prima il bene della squadra e quindi Vlahovic…
Trevisani sentenzia su Spalletti: tutte le dichiarazioni sul possibile nuovo allenatore della Juve, ecco cosa ha detto. La Juventus è un cantiere aperto, una squadra in piena crisi di identità, reduce dall’esonero di Igor Tudor e aggrappata alla speranza Luciano Spalletti. Ma l’ex CT della Nazionale, da solo, basterà a rimettere in sesto una macchina che sembra aver fuso il motore? Secondo il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto durante Cronache di Spogliatoio, il problema è molto più profondo, e la “pezza” va messa a livello generale. L’opinionista ha poi disegnato la sua ricetta per uscire dalla crisi, basata su un modulo chiaro e uomini chiave, lanciando un avvertimento pesante sul futuro di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
