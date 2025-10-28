Trevisani | Rigore Napoli Inter? Episodio clamoroso Ci sono troppe incongruenze arbitrali

Inter News 24 Trevisani interviene sull’episodio più discusso del weekend: il calcio di rigore assegnato al Napoli sabato sera contro l’Inter. Nel corso della trasmissione Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato con lucidità e toni critici quanto accaduto durante Napoli–Inter, gara che continua a far discutere per le decisioni arbitrali. L’episodio del rigore assegnato ai partenopei, su indicazione del guardalinee Bindoni, è stato al centro del dibattito mediatico e ha spinto l’opinionista a riflettere sul funzionamento dell’intero sistema arbitrale italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani: «Rigore Napoli Inter? Episodio clamoroso. Ci sono troppe incongruenze arbitrali»

