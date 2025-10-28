Trevisani punzecchia Marotta | Perché non è intervenuto sul contatto tra Ndicka e Bisseck?

Inter News 24 Trevisani punzecchia il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, in seguito alle enormi lamentele sul contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. Nel corso della trasmissione Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato le polemiche sollevate dalle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri per 3-1 contro il Napoli. Marotta, nel post-partita, aveva sottolineato la gestione arbitrale, in particolare criticando l’operato del guardalinee Bindoni e la mancata revisione del VAR per il rigore assegnato ai partenopei. Trevisani, tuttavia, ha espresso perplessità sul fatto che Marotta avesse deciso di intervenire pubblicamente su questi episodi, ritenendo che il tema fosse stato portato fuori luogo. 🔗 Leggi su Internews24.com

