Trevisani | Chivu ha ragione ma temo molto per lui Deve stare attento ad una cosa
Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani ha parlato a Fontana di Trevi di quanto successo in Napoli Inter. LE PAROLE DI CHIVU DOPO NAPOLI – Chivu ha detto sarebbe bello parlare di calcio e non ogni volta andare su argomenti extra campo. Basta piagnistei. Mi ricorda Tom Cruise in Jerry Maguire. Ha detto perché i procuratori devono fare tutti questi soldi? È meglio guadagnare bene, vivere bene, ma stare attenti ai clienti. E l’hanno licenziato. Chivu ha detto una cosa talmente giusta in un mondo totalmente sbagliato che sono preoccupato per lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
$Trevisani: "Ad ogni episodio negativo l'Inter va in tilt, non capisco il motivo. Concordo con $Chivu" - X Vai su X
Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il momento dell'Inter, la forma dell'attacco e il lavoro del nuovo tecnico Chivu - facebook.com Vai su Facebook
Trevisani: “Chivu come Jerry Maguire. Ha talmente ragione che temo molto per lui perché…” - Il giornalista, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle parole del tecnico dell'Inter Chivu dopo la sconfitta col Napoli ... Scrive msn.com
Trevisani: “Inter migliorata in tutto, Chivu tiene ‘e palle’. Per questo per lo scudetto dico…” - Durante Fontana di Trevi il giornalista commenta l'Inter di Chivu e gli innesti inseriti dai nerazzurri nel mercato estivo ... Riporta msn.com