Riccardo Trevisani ha parlato a Fontana di Trevi di quanto successo in Napoli Inter. LE PAROLE DI CHIVU DOPO NAPOLI – Chivu ha detto sarebbe bello parlare di calcio e non ogni volta andare su argomenti extra campo. Basta piagnistei. Mi ricorda Tom Cruise in Jerry Maguire. Ha detto perché i procuratori devono fare tutti questi soldi? È meglio guadagnare bene, vivere bene, ma stare attenti ai clienti. E l'hanno licenziato. Chivu ha detto una cosa talmente giusta in un mondo totalmente sbagliato che sono preoccupato per lui.

Trevisani: «Chivu ha ragione, ma temo molto per lui. Deve stare attento ad una cosa»