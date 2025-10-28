Trevisani | Chivu ha ragione ma temo molto per lui Deve stare attento ad una cosa

Inter News 24 Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Riccardo Trevisani  ha parlato a  Fontana di Trevi  di  quanto successo in  Napoli Inter. LE PAROLE DI CHIVU DOPO NAPOLI –   Chivu ha detto sarebbe bello parlare di calcio e non ogni volta andare su argomenti extra campo. Basta piagnistei. Mi ricorda Tom Cruise in Jerry Maguire. Ha detto perché i procuratori devono fare tutti questi soldi? È meglio guadagnare bene, vivere bene, ma stare attenti ai clienti. E l’hanno licenziato. Chivu ha detto una cosa talmente giusta in un mondo totalmente sbagliato che sono preoccupato per lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

