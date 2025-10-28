Treni fermi nel weekend di Halloween | bus sostitutivi tra Lecco e Calolziocorte

Il ponte di Halloween e Ognissanti sarà particolarmente complicato per chi viaggia in treno tra Lecco, Milano e Bergamo. A partire dalle 18:00 di venerdì 31 ottobre e fino alle 23:59 di domenica 2 novembre, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it