Treni fermi nel weekend di Halloween | bus sostitutivi tra Lecco e Calolziocorte

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte di Halloween e Ognissanti sarà particolarmente complicato per chi viaggia in treno tra Lecco, Milano e Bergamo. A partire dalle 18:00 di venerdì 31 ottobre e fino alle 23:59 di domenica 2 novembre, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

