Treni fermi nel weekend di Halloween | bus sostitutivi tra Lecco e Calolziocorte
Il ponte di Halloween e Ognissanti sarà particolarmente complicato per chi viaggia in treno tra Lecco, Milano e Bergamo. A partire dalle 18:00 di venerdì 31 ottobre e fino alle 23:59 di domenica 2 novembre, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Circolazione sospesa in entrambe le direzioni e treni fermi a Fano. Sul posto Polfer, Vigili del Fuoco e 118. Ancora ignote le generalità della vittima. - facebook.com Vai su Facebook
Scontri con la polizia, stazioni bloccate, treni fermi, strade chiuse, università occupate. Dopo lo stop alla #Flotilla riparte il teatrino di questa sinistra che sostiene i delinquenti. - X Vai su X
Treni fermi nel weekend di Halloween: bus sostitutivi tra Lecco e Calolziocorte - Lavori straordinari bloccano la circolazione ferroviaria: pendolari alla prova con le modifiche su linee S8, regionali ed express ... Segnala leccotoday.it
Halloween 2025: boom di viaggi in treno - Per il fine settimana di Halloween 2025 (30 ottobre – 2 novembre 2025), Trainline, la piattaforma leader per la prenotazione di biglietti in Europa, ha rilevato un incremento del +1094%* di passeggeri ... mediterranews.org scrive
Treni fermi, un furto alla rete elettrica paralizza la linea Adriatica - Linea sospesa per danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Bari, si legge sulla pagina ufficiale di ... Segnala rainews.it