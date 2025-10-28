Treni disagi sulla linea a causa di un guasto | mattinata di ritardi e limitazioni

Mattinata di disagi quella di oggi, martedì 28 ottobre, per chi viaggia sulla linea ferroviaria Roma – Formia – Napoli con le corse dei treni che hanno accumulato oltre un’ora di ritardo a causa di un guasto.I problemi, anche per pendolari e viaggiatori pontini, sono iniziati intorno alle 10.30. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Disagi nei trasporti; si moltiplicano i ritardi nei treni sulla tratta Oristano - Cagliari e questa volta la colpa non è dei lavori ma dei furti di rame negli impianti della rete ferroviaria. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei treni martedì 21 ottobre, ancora disagi per i pendolari: gli orari e chi aderisce - X Vai su X

Uomo travolto da un treno nel Milanese, disagi per i viaggiatori: si indaga sulle cause - Un uomo è stato ucciso da un treno verso le 19 di ieri, lunedì 27 ottobre, vicino alla stazione di Parabiago (Milano) ... Secondo fanpage.it

Dramma sulla linea Roma-Cassino: circolazione dei treni sospesa per grave incidente - Cassino: ritardi, cancellazioni e disagi per i pendolari a causa di un grave incidente sui binari. Lo riporta notizie.it

Treni in tilt sulla Bozzolo-Milano, mattinata di ritardi e disagi - Lavori notturni in stazione a Cremona hanno bloccato la partenza del regionale 2154, costringendo a modifiche di percorso e accumuli fino a 80 minuti. Secondo laprovinciacr.it