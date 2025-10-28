Tremendo schianto fra due auto a Montechiarugolo | sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Schianto tremendo tra due auto in via Resga, in località Tripoli, nel comune di Montechiarugolo. L’incidente si è verificato stamattina intorno alle 8. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti. Non si conoscono al momento le cause dello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

