Tre musiciste per un ragazzo dell’80 | Noi folgorate da Ildebrando Pizzetti
Un successo di pubblico la rassegna “Un piano per la città” a Monza, che ha registrato il tutto esaurito fra concerti a ingresso libero e a pagamento. Fra i protagonisti il Trio Hèrmes, composto dalla violinista Ginevra Bassetti (28 anni, romana), dalla violoncellista Francesca Gigli (27, aquilana) e da Marianna Pulsoni, pianista salernitana, 32 anni. Bassetti, perché proporre l’unico trio scritto da Ildebrando Pizzetti, poco eseguito? "Casella, Respighi, Pizzetti appartenevano alla generazione cosi detta dell’Ottanta: musicisti che nel primo Novecento s’ispiravano a Debussy, Richard Strauss. Abbiamo iniziato a fare musica da camera al Conservatorio di Parma, lì una targa lo ricorda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
