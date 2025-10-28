Tre musiciste per un ragazzo dell’80 | Noi folgorate da Ildebrando Pizzetti

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo di pubblico la rassegna “Un piano per la città” a Monza, che ha registrato il tutto esaurito fra concerti a ingresso libero e a pagamento. Fra i protagonisti il Trio Hèrmes, composto dalla violinista Ginevra Bassetti (28 anni, romana), dalla violoncellista Francesca Gigli (27, aquilana) e da Marianna Pulsoni, pianista salernitana, 32 anni. Bassetti, perché proporre l’unico trio scritto da Ildebrando Pizzetti, poco eseguito? "Casella, Respighi, Pizzetti appartenevano alla generazione cosi detta dell’Ottanta: musicisti che nel primo Novecento s’ispiravano a Debussy, Richard Strauss. Abbiamo iniziato a fare musica da camera al Conservatorio di Parma, lì una targa lo ricorda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tre musiciste per un ragazzo dell821780 noi folgorate da ildebrando pizzetti

© Ilgiorno.it - Tre musiciste per un ragazzo dell’80: "Noi, folgorate da Ildebrando Pizzetti"

Scopri altri approfondimenti

tre musiciste ragazzo dell821780Tre musiciste per un ragazzo dell’80: "Noi, folgorate da Ildebrando Pizzetti" - Un successo di pubblico la rassegna “Un piano per la città” a Monza, che ha registrato il tutto esaurito fra concerti a ingresso libero e a pagamento. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Musiciste Ragazzo Dell821780