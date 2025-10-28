Tre incontri per capire il potere del manifesto | arte parola e visione a Xnl

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della mostra "Manifesto" di Julian Rosefeldt, curata da Paola Nicolin, Xnl Arte propone un ciclo di incontri aperti al pubblico per approfondirne i temi, analizzando e decostruendo la forma del manifesto, dispositivo estetico, politico e sociale. Attraverso conversazioni tra artisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tre incontri capire potereTre incontri per capire il potere del manifesto: arte, parola e visione a Xnl - In occasione della mostra "Manifesto" di Julian Rosefeldt, curata da Paola Nicolin, Xnl Arte propone un ciclo di incontri aperti al pubblico per approfondirne i temi, analizzando e decostruendo la for ... Scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Incontri Capire Potere