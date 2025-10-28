Tre camere a Manhattan di Simenon al Cineteatri Gavazzeni di Seriate
Seriate. Ultimo appuntamento della ventesima edizione di Fiato ai Libri, il festival di teatro e letteratura che per oltre un mese ha fatto risuonare parole, voci e musica nei comuni del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, promotore e organizzatore della rassegna. Anche nel 2025 il festival ha confermato il suo straordinario successo di pubblico, con una media di oltre 300 presenze a serata, tra spettatori affezionati che da anni seguono l’iniziativa e nuovi appassionati attratti dall’originalità del format, capace di unire la forza della parola scritta alla magia del teatro dal vivo. Grande riscontro ha ottenuto anche BlaBlaFaL, il servizio di car sharing ideato e sviluppato dagli studenti dell’Istituto Superiore Majorana di Seriate, che ha permesso a molti partecipanti di condividere il viaggio verso i luoghi della rassegna, trasformando ogni spostamento in un’occasione di incontro e comunità — proprio nello spirito che da vent’anni anima Fiato ai Libri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
