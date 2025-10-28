Tre anni di Governo Boscagli ad Assago | A Lecco pronti a governare le città come governiamo il Paese

28 ott 2025

Grande partecipazione ad Assago per l'evento organizzato da Fratelli d'Italia in occasione dei tre anni di Governo, un momento di confronto e bilancio sull'azione dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, di numerosi ministri, parlamentari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

