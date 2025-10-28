Travolto e ucciso da un tir mentre è in bicicletta | 56enne morto a Messina

(Adnkronos) – Travolto e ucciso da un tir mentre è in bicicletta. E' accaduto a Messina, dove è morto Francesco Vita, 56 anni. Lo scontro è avvenuto in via Adolfo Celi. Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi. Dopo l'impatto è stato trasportato al Policlinico dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

