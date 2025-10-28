Travolto a morte lungo il Ponte della Delizia bloccato il presunto pirata

Un uomo di 49 anni che risulta essere originario del Napoletano è stato individuato dai carabinieri come il possibile autore dell’investimento killer che nella mattina di ieri ha visto il 46enne indiano Kulwinder Kumar perdere la vita lungo il Ponte della Delizia, dopo essere stato travolto da un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

