CODROIPO (UDINE) - Lo ha investito all?alba, mentre pedalava verso il lavoro, e poi è fuggito abbandonando il corpo sull?asfalto. Un operaio di 46 anni, indiano residente a San. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Travolge e uccide un ciclista sulla Pontebbana, si ferma per sbarazzarsi della bici rimasta agganciata al furgone e riprende la fuga. Fermato

Ciclista travolto e ucciso sulla Pontebbana: il pirata della strada tenta di occultare la bicicletta - Particolare agghiacciante emerso dalle indagini è il ritrovamento della bicicletta della vittima, abbandonata all’interno di un tombino, a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’impatto. Riporta msn.com