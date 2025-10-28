Trasporto marittimo Federalberghi isole Eolie alla Regione | Rispettare continuità territoriale

Federalberghi Isole Eolie torna a denunciare "l'insufficiente qualità dei servizi di trasporto marittimo, essenziali per la continuità territoriale dell'arcipelago", chiedendo alla Regione Siciliana "di rispettare gli impegni contrattuali e costituzionali". La preoccupazione maggiore in questo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Per le seconda settimana consecutiva a ottobre 2025 i noli medi spot del trasporto marittimo da e per la Cina di container aumentano, seppur in misura minima e diversa secondo le rotte. Analisi in questo articolo di TrasportoEuropa - facebook.com Vai su Facebook

Rallenta la transizione del trasporto marittimo: l’ International Maritime Organization rimanda l’entrata in vigore del Net-Zero Framework mentre crollano gli ordini di portacontainer a metanolo #hydrogen #shipping https://hydronews.it/rallenta-la-transizione-del - X Vai su X

Federalberghi Isole Eolie torna a denunciare l’insufficiente qualità dei servizi di trasporto marittimo | DETTAGLI - Federalberghi Isole Eolie torna a denunciare l’insufficiente qualità dei servizi di trasporto marittimo, essenziali per la continuità territoriale dell’Arcipelago, chiedendo alla Regione Siciliana di ... msn.com scrive

Federalberghi, 'chiarezza su gare collegamenti mare isole' - Si è svolta all'assessorato regionale siciliano delle Infrastrutture e della Mobilità la prima riunione con il partenariato istituzionale, convocata per raccogliere osservazioni e contributi in vista ... Lo riporta ansa.it

Federalberghi Eolie, stupore per insistenza su nuova tratta - Federalberghi Isole Eolie esprime "stupore e forte perplessità rispetto alla volontà, che continua ad emergere da parte del Dipartimento regionale della Mobilità, di voler riproporre, nel pieno della ... Secondo ansa.it