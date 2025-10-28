Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per un giorno | gli orari delle ultime corse
Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire interventi di manutenzione in linea, chiuderà in anticipo al pubblico giovedì 30 ottobre 2025.Questi gli orari delle ultime corse passeggeri previste:da Piscinola ore 20:48da Centro Direzionale ore 21:16. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
