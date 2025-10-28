Trapani blitz contro narcotrafficanti | 5 fermi
La polizia e la guardia di finanza di Trapani hanno eseguito un fermo, emesso dalla Dda di Palermo, nei confronti di 5 tunisini indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altre letture consigliate
TP24 - Il territorio in diretta. . Buongiorno dalla redazione di Tp24. Siamo in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontarvi i fatti del giorno. Altro colpo al traffico di droga in provincia di Trapani. Dopo il blitz di Mazara del - facebook.com Vai su Facebook
Trapani, blitz contro narcotrafficanti: 5 fermi - La polizia e la guardia di finanza di Trapani hanno eseguito un fermo, emesso dalla Dda di Palermo, nei confronti di 5 tunisini indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ... tg24.sky.it scrive
Droga: blitz contro narcotrafficanti, 5 fermi - La polizia e la guardia di finanza di Trapani hanno eseguito un fermo, emesso dalla Dda di Palermo, nei confronti di 5 tunisini indiziati di associazione a delinquere finali ... Da msn.com