Trapani blitz contro narcotrafficanti | 5 fermi

Tg24.sky.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia e la guardia di finanza di Trapani hanno eseguito un fermo, emesso dalla Dda di Palermo, nei confronti di 5 tunisini indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

