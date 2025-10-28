Tramvia lavori alla Fortezza | corse serali limitate su entrambe le linee
Gest, società che gestisce i tram, informa che a partire dalle ore 21:30 circa fino a fine servizio, nelle notti tra il 3 e il 4 e tra il 4 e il 5 novembre, le linee 1 e 2 effettueranno “servizi limitati per consentire i lavori di completamento delle opere della Variante al Centro Storico”.Nello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
