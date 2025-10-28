Tragico incidente per il calciatore dell’Inter | investe e uccide anziano in carrozzina

– Tragedia a Fenegrò, uomo in carrozzina perde la vita dopo essere stato investito: coinvolto un calciatore dell’Inter Una mattina serena si è trasformata in tragedia alle porte di Appiano Gentile, non lontano dal centro sportivo dell’Inter. Un uomo di 81 anni, che si muoveva a bordo della sua carrozzina elettrica, è stato travolto da un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo e per l’anziano non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarlo sul posto. Alla guida del veicolo c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragico incidente per il calciatore dell’Inter: investe e uccide anziano in carrozzina

