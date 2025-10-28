Tragico incidente il calciatore della Serie A investe disabile | morto sul colpo

Un drammatico episodio ha sconvolto la tranquillità pomeridiana di una piccola cittadina della provincia comasca. Nel centro abitato di Veniano, un noto portiere di Serie A, Josep Martinez, è rimasto coinvolto in un investimento fatale: la vittima, un uomo di 81 anni con disabilità motoria, stava attraversando la strada con la sua carrozzina elettrica quando è stato colpito dall’auto guidata dall’atleta. L’annuncio del tragico evento ha subito suscitato sgomento tra cittadini e tifosi, portando all’immediata sospensione della conferenza stampa prevista per il pre-partita della squadra lombarda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it