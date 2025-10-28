Tragico incidente a Pace del Mela auto precipita in scarpata | muore una donna di 50 anni
Una donna di 49 anni residente a Rometta ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente autonomo avvenuto in via Pirandello, lungo il tratto che da Pace del Mela centro conduce alla Statale 113.Si tratta di Mariarosa Cavò. Per cause ancora da accertare, la conducente ha perso il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Tragedia a Pace del Mela: 50enne perde la vita in un incidente lungo via Pirandello - Per cause ancora da accertare, la donna che ha perso il controllo dell'auto si è violentemente schiantata contro il guardrail per poi precipitare nella scarpata sottostante ... Lo riporta msn.com
Messina, incidente mortale a Pace del Mela: muore una 49enne - PACE DEL MELA (MESSINA) – Una tragedia ha scosso la comunità di Pace del Mela, nel Messinese, nelle prime ore di martedì. livesicilia.it scrive