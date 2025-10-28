Tragico incidente a Pace del Mela auto precipita in scarpata | muore una donna di 49 anni
Una donna di 49 anni residente a Rometta ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente autonomo avvenuto in via Pirandello, lungo il tratto che da Pace del Mela centro conduce alla Statale 113.Si tratta di Mariarosa Cavò. Per cause ancora da accertare, la conducente ha perso il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
