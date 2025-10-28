Tragedia questa mattina lungo la provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como: un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto guidata dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 lungo un tratto rettilineo che collega Fenegrò ai Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone. Sul posto sono intervenuti ambulanza, elisoccorso e i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima, a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote, avrebbe lasciato la pista ciclabile per attraversare la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva l’auto condotta dal calciatore spagnolo di 27 anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tragico incidente a Fenegrò: investito e ucciso anziano in carrozzina, coinvolto il portiere dell’Inter Martinez