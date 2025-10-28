Tragedia sulla strada il portiere dell' Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano ad Appiano Gentile
Secondo quanto apprende Affaritaliani, l'incidente sarebbe avvenuto negli immediati pressi dell'uscita dell'autostrada di Lomazzo Sud. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Tragedia Inter, Josep Martinez investe un anziano in carrozzina vicino Appiano Gentile - Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una persona anziana che stava circolando in strada con la sua carrozzina elettrica a a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile ... Lo riporta ilriformista.it
