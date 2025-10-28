Tragedia sul lavoro a Cavriana | 23enne muore incastrato in macchinario agricolo

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cavriana (Mantova), 28 ottobre 2025 –  Tragedia nel Mantovano oggi, martedì 28 ottobre. Un uomo di 23 anni è morto oggi pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, in provincia di Mantova, all’altezza di Strada Bagatino. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo.  L’intervento dei soccorritori . L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 di questo pomeriggio. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvare il lavoratore. Per il giovane, 23 anni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tragedia sul lavoro a cavriana 23enne muore incastrato in macchinario agricolo

© Ilgiorno.it - Tragedia sul lavoro a Cavriana: 23enne muore incastrato in macchinario agricolo

Contenuti che potrebbero interessarti

tragedia lavoro cavriana 23enneTragedia sul lavoro. Resta impigliato nel cardano del trattore: muore un 23enne a Cavriana - Un 23enne ha perso la vita mentre lavorava in un campo in strada Bagatino. Si legge su vocedimantova.it

tragedia lavoro cavriana 23enneIncidente sul lavoro a Cavriana: incastrato in un macchinario agricolo mentre lavorava nei campi, morto un 23enne - Un 23enne è morto martedì pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, nel Mantovano. Segnala milano.corriere.it

tragedia lavoro cavriana 23enneMuore a 23 anni incastrato in un macchinario agricolo: lavorava nei campi a Cavriana - Un altro morto sul lavoro: un 23enne è morto oggi pomeriggio - Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Lavoro Cavriana 23enne