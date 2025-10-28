Tragedia sul lavoro a Cavriana | 23enne muore agganciato e trascinato da un macchinario agricolo
Cavriana (Mantova), 28 ottobre 2025 – Tragedia nel Mantovano oggi, martedì 28 ottobre. Un uomo di 23 anni è morto oggi pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, in provincia di Mantova, all’altezza di Strada Bagatino. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. L’intervento dei soccorritori . L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 di questo pomeriggio. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvare il lavoratore. Per il giovane, 23 anni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
? #Foggia – Ancora una tragedia sul lavoro. La #UIL, con il coordinatore Luca Maggio, lancia un nuovo grido d’allarme: “Serve una svolta vera sulla sicurezza, basta morti sul lavoro!” #SicurezzaSulLavoro #UILFoggia #Capitanata Coordinamento - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sul lavoro nel maxi-cantiere di Torino Esposizioni: morto un operaio di 41 anni https://lastampa.it/torino/2025/10/18/news/morto_lavoro_cantiere_torino_esposizioni-15357537/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Tragedia sul lavoro a Cavriana: 23enne muore incastrato in macchinario agricolo - Un uomo di 23 anni è morto oggi pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, in provincia di Mantova, ... Da ilgiorno.it
Tragedia sul lavoro. Resta impigliato nel cardano del trattore: muore un 23enne a Cavriana - Un 23enne ha perso la vita mentre lavorava in un campo in strada Bagatino. Si legge su vocedimantova.it
Mantova, 23enne muore incastrato in un macchinario agricolo - Ennesima tragedia sul lavoro in Italia: questa volta a perdere la vita è stato un 23enne, morto mentre lavorava nei campi a Cavriana (Mantova). Lo riporta msn.com