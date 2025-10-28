Tragedia sul lavoro a Cavriana | 23enne muore agganciato e trascinato da un macchinario agricolo

Cavriana (Mantova), 28 ottobre 2025 –  Tragedia nel Mantovano oggi, martedì 28 ottobre. Un uomo di 23 anni è morto oggi pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, in provincia di Mantova, all’altezza di Strada Bagatino. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo.  L’intervento dei soccorritori . L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 di questo pomeriggio. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvare il lavoratore. Per il giovane, 23 anni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

