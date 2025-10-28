Tragedia nei cieli | 11 morti nello schianto di un aereo

Un aereo turistico è precipitato nella mattina di martedì 28 ottobre in Kenya, causando la morte di tutte le 11 persone a bordo: dieci passeggeri, tra cui 2 tedeschi e 8 ungheresi, e il pilota. Il velivolo era partito dalla località costiera di Diani ed era diretto al Masai Mara, celebre riserva faunistica meta di safari. Il piccolo aereo, un Cessna Caravan, è caduto circa 40 chilometri dopo il decollo, nei pressi della città di Kwale, intorno alle 5:30 del mattino. Le immagini diffuse mostrano il veivolo completamente distrutto e avvolto dalle fiamme. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito un forte boato e, una volta raggiunta la zona dell’impatto, hanno trovato ciò che restava della fusoliera ridotta a un ammasso di lamiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia nei cieli: 11 morti nello schianto di un aereo

