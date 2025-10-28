Tragedia nei campi | muore a 23 anni è rimasto agganciato al macchinario

Un giovane operaio agricolo di 23 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, mentre era al lavoro nei campi di un’azienda agricola a Cavriana, nel Mantovano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato agganciato da un macchinario in movimento, venendo trascinato e restando incastrato tra gli ingranaggi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30. Quando sul posto sono arrivati i sanitari dell’ Areu 118, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i tecnici dell’ Ats, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’ infortunio sul lavoro e verificare eventuali misure di sicurezza mancanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

