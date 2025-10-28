Tragedia Josep Martinez a rischio Inter-Fiorentina | ecco come stanno le cose

Terremoto in Serie A, il big match potrebbe essere rinviato a data da destinarsi: ecco cosa sta succedendo Si ritorna subito in campo, in Serie A, in un momento in cui la stagione calcistica è densissima di impegni e non ci si ferma mai. Dopo il weekend, le squadre sono pronte a giocare di nuovo,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Tragedia Josep Martinez, a rischio Inter-Fiorentina: ecco come stanno le cose

Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como).

