Tragedia ad Avellino insegnante perde la vita dopo un volo dal quarto piano
Questa mattina, poco dopo le 6, la città di Avellino è stata sconvolta da un tragico evento. In via Tagliamento, una donna di 51 anni, residente nell’edificio al civico 23, ha perso la vita dopo essersi gettata dal quarto piano della propria abitazione.L'arrivo dei soccorsi e i primi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
