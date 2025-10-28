Una vacanza di famiglia si trasforma in tragedia. Quella che avrebbe dovuto essere una spensierata vacanza in famiglia a Sharm el-Sheikh, nel sud della penisola del Sinai, si è trasformata in un dramma che ha sconvolto non solo la famiglia, ma l’intera comunità di Livinallongo del Co. Lunedì pomeriggio, durante un’immersione nel Mar Rosso, Lara De Cassan, 37 anni, albergatrice di Arabba e madre di tre bambini, ha accusato un malore improvviso che le è stato fatale. La notizia della morte di Lara ha raggiunto la famiglia nelle loro abitazioni di Arabba, suscitando dolore e sgomento tra i genitori Bellino ed Elia Crepaz, i fratelli Luca e Serena e l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Sharm el-Sheikh: Lara De Cassan stroncata da un malore durante un’immersione a 37 anni