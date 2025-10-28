Tragedia a Fenegrò investito un ciclista | inutili i soccorsi morto sul colpo

Grave incidente questa mattina a Fenegrò, lungo via Bergamo. Intorno alle 9.40 un ciclista di 81 anni è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada che collega il centro del paese alle zone industriali. L’impatto è stato violentissimo: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

