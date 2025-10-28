Tragedia a Fenegrò | il portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano di 81 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sulla provinciale 32. Dramma nella mattinata di oggi a Fenegrò, in provincia di Como, dove il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, avrebbe investito e ucciso un uomo di 81 anni lungo la provinciale 32. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30, nei pressi del centro abitato. Il 27enne spagnolo, ex Genoa, è approdato all’ Inter nella scorsa stagione come riserva di Yann Sommer. Con la maglia nerazzurra ha esordito il 19 dicembre in Coppa Italia contro l’Udinese e, successivamente, il 22 febbraio in Serie A proprio contro la sua ex squadra, in una partita vinta 1-0 dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Fenegrò: il portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano di 81 anni

