Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo dell'Inter. Il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez ha investito con la propria auto un uomo di 81 anni che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica. L'impatto è stato violentissimo: nonostante l'intervento immediato dei soccorsi – sul posto sono giunti l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri – per l'anziano non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul luogo dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione riportata da la Repubblica, l'uomo potrebbe aver accusato un malore mentre percorreva la pista ciclabile, finendo per invadere la carreggiata proprio mentre transitava l'auto guidata da Martinez. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia a Fenegrò: il portiere dell'Inter investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica