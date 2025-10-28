Tragedia a Cavriana Diego Lucchini muore a 23 anni agganciato e trascinato da un macchinario agricolo

Cavriana (Mantova), 28 ottobre 2025 –  Tragedia nel Mantovano oggi, martedì 28 ottobre. Diego Lucchini, di 23 anni, è morto oggi pomeriggio mentre lavorava nei campi a Cavriana, in provincia di Mantova, all’altezza di Strada Bagatino. Secondo le prime informazioni sarebbe stato agganciato e trascinato da un macchinario agricolo.   Chi era Diego Lucchini. Diego Lucchini viveva a Guidizzolo (Mantova). Originario di Gavardo (Brescia), era un imprenditore, titolare di un'azienda agricola di Guidizzolo e stava lavorando su un suo terreno poco distante. Il 23enne sarebbe rimasto incastrato in un macchinario che arrotola tubi di irrigazione, trainato da un trattore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

