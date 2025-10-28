Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra Cassia bis Salaria ed ancora tra via Nomentana e La Rustica tratti anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Appia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini di raccordo in uscita da Roma traffico in coda anche tra via Valentini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria ed ancora a seguire tra via Nomentana & viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra via dei due punti di raccordo in uscita da Roma traffico in coda anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione ostia per lavori notturni sulla tangenziale est e resterà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina il tratto tra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII in direzione di via sempre sulla tangenziale Tra le 5:38 resterà chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di via Salaria dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2025 ore 20:30