Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda per un incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e San Lorenzo nelle due direzioni ancora sulla tangenziale traffico in coda tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra Cassia bis Salaria ed ancora tra via Nomentana e La Rustica code a tratti anche in esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino la via Appia trafficata La Flaminia con code tra via dei due punti di raccordo anulare in uscita da Roma ancora code per traffico sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia traffico incolonnato anche sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2025 ore 18:30