Traffico Roma del 28-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al Colosseo in su fino alle 18 l'incontro internazionale per la pace alla presenza di Papa Leone quattordicesimo chiuse al traffico via dei Fori Imperiali via Cavour via degli Annibaldi e via Di Gregorio e più In generale tutta l'area del Colosseo deviate Inoltre diverse linee di bus e anche questa notte la tangenziale est e resterà chiusa al traffico tra viale di Tor di Quinto è la galleria Giovanni XXIII in direzione stadio dalle 22 di questa sera e fino alle 6 del mattino con lo stesso orario rimane chiusa anche la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione via sala per lavori di manutenzione ed infine Vi ricordo che in occasione della commemorazione dei defunti fino al 2 novembre sono potenziate le linee della memoria per facilitare l'arrivo ai cimiteri rafforzati i collegamenti con Verano Prima porta e Laurentino con buste aggiuntive e corse più frequenti specialmente nelle ore centrali della giornata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
