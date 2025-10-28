Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prosegue il cantiere turno sui binari di Porta Maggiore e di Piazzale labicano fino a venerdì servizio serale limitato per la ferrotramvia termini-centocelle le ultime corse a Centocelle sono alle 20:04 da Termini via Giolitti alle 20:35 poi in alternativa si potranno utilizzare le linee cento55 14 oppure la metro C da sabato primo novembre e servizio tornerà regolare dalle 16 al Colosseo la celebrazione della preghiera della Pace alla presenza di Papa Leone quattordicesimo chiusure al traffico in via dei Fori Imperiali via Cavour da Largo Venosta a Largo Corrado Ricci via degli Annibaldi via Nicola Salvi via Celio vibenna e via di San Gregorio chiusa per motivi di la stazione Colosseo della linea B della metropolitana deviate su percorsi alternativi 8 linee di bus dettagli e aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2025 ore 14:30