Traffico Roma del 28-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità prosegue il cantiere turno sui binari di Porta Maggiore e di Piazzale labicano fino a venerdì servizio serale limitato per la ferrotramvia termini-centocelle le ultime corse a Centocelle sono alle 20:04 da Termini via Giolitti alle 20:35 poi in alternativa si potranno utilizzare le linee cento55 14 oppure la metro C da sabato primo novembre e servizio tornerà regolare dalle 16 al Colosseo la celebrazione della preghiera della Pace alla presenza di Papa Leone quattordicesimo chiusure al traffico in via dei Fori Imperiali via Cavour da Largo Venosta a Largo Corrado Ricci via degli Annibaldi via Nicola Salvi via Celio vibenna e via di San Gregorio chiusa per motivi di la stazione Colosseo della linea B della metropolitana deviate su percorsi alternativi 8 linee di bus dettagli e aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bloccato nel traffico di via Tiburtina, a Roma, un padre disperato suona il clacson: la sua bimba di un anno non respira più. Jacopo e Gaia, agenti della Polizia di Stato, si fermano, capiscono subito la gravità della situazione e aprono la strada con le sirene ver - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 28-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna dalla via Casilina è la via Appia e su quella ... romadailynews.it scrive
Traffico Lazio del 28-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare per un incidente all'altezza di Parco dei Medici sulla carreggiata esterna ... Da romadailynews.it
IDENTIFICATO Roma, incidente Colombo: identificato il conducente della seconda Bmw, “Non mi sono accorto di nulla” - Il ragazzo avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza di piazza dei Navigatori ... Da statoquotidiano.it