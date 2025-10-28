Traffico Roma del 28-10-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna dalla via Casilina è la via Appia e su quella esterna tra la Prenestina e la Nomentana auto infila sull'intero percorso del tratto Urbano della A24 Roma Teramo per traffico intenso in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione stadio Cosa sono gli ho detto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio per traffico intenso in direzione della via Laurentina sulla Pontina code a tratti da Pomezia la zona del incolonnamenti sulla via Appia a partire da Albano Laziale fino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2025 ore 07:30

