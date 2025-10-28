Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso invece il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia code per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma Fiumicino e la via Appia a seguire ancora code tra Prenestina e Tiburtina tra anche la carreggiata interna con code tra Nomentana e La Rustica Papa Leone quattordicesimo fino alle 18 sarà in Piazza del Colosseo In occasione della 39a edizione dell'incontro Inter nazionale di preghiera per la pace per consentire il regolare svolgimento modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante tra le strade chiuse al traffico via dei Fori Imperiali via Cavour dalla Venosta Largo Corrado Ricci via degli Annibaldi via Viber Enna e via di San Gregorio deviazioni anche per 8 linee di bus chiusa per motivi di sicurezza la stazione metro Colosseo linea metro B in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura Atratina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni per lavori notturni sulla Roma Civitavecchia resterà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Torre in Pietra in entrata direzione Civitavecchia sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 resterà chiusa per chi proviene dal raccordo anulare all'uscita per l'auto sole in direzione Napoli tra le 22 e le 6 chiuso anche lo svincolo di Monte Porzio Catone in entrata direzione Napoli è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-10-2025 ore 17:30