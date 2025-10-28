Traffico Lazio del 28-10-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio trovati in coda il traffico sul Grande Raccordo Anulare per un incidente all'altezza di Parco dei Medici sulla carreggiata esterna code che a causa del traffico intenso proseguono fino allo svincolo per la via del Mare auto in fila anche sulla carreggiata interna dalla via Casilina è la via Ardeatina code sulla via Pontina inventa da Roma per traffico intenso tra Mostacciano e la via Colombo lavori in corso sulla statale 1 via Aurelia tra Pescia Romana e Montalto di Castro in direzione Roma possibile la formazione di rallentamenti o Code in caso di traffico intenso disagio per chi si sposta in treno sulla linea Roma Formia la circolazione sospesa tra Latina e Priverno per un guasto alla linea da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

