Traffico internazionale di droga maxi operazione a Trapani | sequestrati 670 chili di hashish
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cinque tunisini fermati dopo un inseguimento in mare. Una complessa operazione congiunta di polizia e guardia di finanza di Trapani ha portato all’ arresto di cinque cittadini tunisini, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Il fermo, disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è arrivato dopo giorni di monitoraggio e pedinamenti lungo la costa trapanese. L’operazione e il monitoraggio delle imbarcazioni. Il 20 ottobre scorso, durante i controlli contro l’ immigrazione irregolare e il traffico via mare, la squadra mobile di Trapani e Palermo, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha individuato un gommone con un potente motore fuoribordo al largo di Marsala. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in collaborazione con le autorità albanesi, hanno catturato Armando Bako, latitante dal 2013 e membro di un’associazione mafiosa dedita al traffico internazionale di droga. Destinatario di un cumulo pene per 29 - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro di droga a Trapani: 670 chili di hashish, cinque tunisini fermati per traffico internazionale - Un’importante operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Trapani ha portato al fermo di cinque cittadini tunisini, gravemente indiziati di associazione a ... Come scrive msn.com
Inseguimento e maxi sequestro di droga al largo di Marsala: 5 fermati - Cinque tunisini fermati dalla polizia e dalla guardia di finanza di Trapani per traffico internazionale di hashish. Si legge su livesicilia.it
Droga sui motopesca tra Sicilia e Tunisia: maxi sequestro da 600 kg - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Trapani hanno eseguito un fermo, emesso dalla Direzione ... msn.com scrive