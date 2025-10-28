Traffico internazionale di droga maxi operazione a Trapani | sequestrati 670 chili di hashish

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cinque tunisini fermati dopo un inseguimento in mare. Una complessa operazione congiunta di polizia e guardia di finanza di Trapani ha portato all’ arresto di cinque cittadini tunisini, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Il fermo, disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è arrivato dopo giorni di monitoraggio e pedinamenti lungo la costa trapanese. L’operazione e il monitoraggio delle imbarcazioni. Il 20 ottobre scorso, durante i controlli contro l’ immigrazione irregolare e il traffico via mare, la squadra mobile di Trapani e Palermo, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha individuato un gommone con un potente motore fuoribordo al largo di Marsala. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

