Traffici marittimi illeciti il magistrato Catello Maresca protagonista di Onde di legalità
GALLIPOLI – La tredicesima edizione della “Settimana della cultura del mare” di Gallipoli si avvia alla conclusione con una giornata intensa, mercoledì 29 ottobre, il cui culmine è rappresentato dall’appuntamento con la legalità. L’evento “Onde di legalità” porterà nella città ionica il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FRATELLI D’ITALIA Civitavecchia – Mozione per un punto di assistenza sanitaria nel porto ? Il porto di Civitavecchia è uno dei più importanti d’Italia, crocevia di turisti, lavoratori e traffici marittimi. Eppure manca ancora un presidio sanitario fisso in grad - facebook.com Vai su Facebook
Traffici marittimi illeciti, il magistrato Catello Maresca protagonista di “Onde di legalità” - La tredicesima edizione della “Settimana della cultura del mare” di Gallipoli si avvia alla conclusione con una giornata intensa. Da lecceprima.it