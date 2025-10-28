Traffici marittimi illeciti il magistrato Catello Maresca protagonista di Onde di legalità

Lecceprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – La tredicesima edizione della “Settimana della cultura del mare” di Gallipoli si avvia alla conclusione con una giornata intensa, mercoledì 29 ottobre, il cui culmine è rappresentato dall’appuntamento con la legalità. L’evento “Onde di legalità” porterà nella città ionica il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

traffici marittimi illeciti magistratoTraffici marittimi illeciti, il magistrato Catello Maresca protagonista di “Onde di legalità” - La tredicesima edizione della “Settimana della cultura del mare” di Gallipoli si avvia alla conclusione con una giornata intensa. Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Traffici Marittimi Illeciti Magistrato