Arezzo, 28 ottobre 2025 – Gastronomia e spettacoli, rievocazioni e camminate, musica e racconti intorno al fuoco. Raggiolo torna ad animarsi con l a Festa di Castagnatura che, sabato 1 e domenica 2 novembre, rinnoverà uno dei fine settimana più attesi, partecipati e suggestivi dell’autunno casentinese, proponendo tante diverse esperienze per tutte le età tra vicoli e boschi di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è organizzato dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo e all’EcoMuseo del Casentino e, sostenuto dal contributo della Regione Toscana, rappresenterà un’occasione per omaggiare la tradizione e la cultura della castagna come simbolo identitario del paese e del suo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni e sapori: Raggiolo ospita la Festa di Castagnatura