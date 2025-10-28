Dopo aver scoperto il tradimento del compagno ha cercato di farla finita, ma il tempestivo intervento della polizia ha evitato la tragedia. Tutto è iniziato quando, intorno all’ora di pranzo, la sala operativa della questura di Fermo, ha ricevuto la chiamata di una commerciante di Porto Sant’Elpidio, titolare di un negozio situato nei pressi del lungomare, che segnalava la presenza di una donna in evidente stato di agitazione e che stava manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Immediatamente due pattuglie della polizia si sono portate sul posto, prendendo contatto con l’esercente che ha raccontato come poco prima, all’esterno del proprio negozio, avesse notato una donna italiana aggirarsi nervosamente nei pressi del distributore automatico di sigarette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tradita dal compagno vuole suicidarsi: salvata