Jannik Sinner ha vinto il torneo di Vienna ma non può godersi questo successo fino in fondo: l’episodio avvenuto in Austria è incredibile. Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna battendo Alexander Zverev in una finale durissima. Una battaglia che in realtà in molti si aspettavano, dato che ‘Sascha’ è numero 3 del ranking ATP e anche se negli ultimi tempi è parso lontano dai suoi livelli migliori resta pur sempre uno dei migliori tennisti al mondo. Per Sinner è quindi un successo ancora più importante, proprio perché arrivato contro un avversario di grandissimo spessore. Eppure, nonostante la vittoria di Vienna e la distanza dal primo posto nel ranking ATP ridotta di 500 punti (con qualche possibilità di tentare il controsorpasso nel Masters 1000 di Parigi), Jannik Sinner deve comunque fare i conti con un mare di polemiche per la sua scelta di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Tradimento Sinner, l’azzurro non se ne fa una ragione: parole pesantissime