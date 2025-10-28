Tra le Notti di Chagall e Pollock e le fotografie di Linda Fregni Nagler
I ncanto, sogno e inquietudine sono le tre parole che guidano la nuova stagione espositiva della Gam di Torino che prende il via il 29 ottobre e fino al primo marzo nell’ambito della “Terza Risonanza”. Una collettiva di autori celebri dedicata alla Notte. La mostra Notti. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, a cura di Fabio Cafagna ed Elena Volpato, ripercorre la rappresentazione del notturno nell’arte figurativa dall’inizio del XVII secolo fino alla contemporaneità. Nuove mostre alla Gam di Torino, tra le notti di Chagall e Pollock e le fotografie di Linda Fregni Nagler. L’esposizione presenta un centinaio di opere provenienti da prestigiose istituzioni pubbliche e collezioni private d’Europa, delle quali un nucleo consistente è parte delle collezioni della Gam. 🔗 Leggi su Iodonna.it
