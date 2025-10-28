Tra le eccellenze pianistiche del nostro Paese | a Giuseppina Torre il premio in ricordo di ' Pape' Gurioli
Il 19 novembre alle ore 19 la pianista e compositrice Giuseppina Torre riceverà il Premio Pape Gurioli presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi, paese natale di Gurioli, musicista molto legato al territorio faentino. La cerimonia si terrà proprio nel giorno del compleanno di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
