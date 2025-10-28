Tra gestioni e tariffe le novità sulle ciclostazioni | i detenuti faranno la manutenzione alle bici di quella di Porta Nuova
Novità per le ciclostazioni di Pescara e in particolare per quelle che si trova alla stazione di Pescara Porta Nuova e quella che è stata realizzata dentro la stazione centrale. Stabilite intanto le tariffe per la nuova velostazione, quella di via Volta, che diventa dunque pienamente operativa. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
